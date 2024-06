Consensys pide al Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. retrasar la implementación de las nuevas reglas fiscales propuestas. Estas reglas exigen que corredores y bolsas informen sobre ciertas ventas de criptomonedas.

En su carta, Consensys pide y muestra preocupación por la falta de claridad y la carga impuesta a los corredores. «Debemos hacernos eco de nuestra preocupación general… de que ciertos aspectos de las regulaciones no consideran suficientemente la carga sobre el posible corredor, que actualmente incluye entidades que tradicionalmente no tienen ninguna obligación de informar», decía la carta.

En abril, el IRS publicó una versión inicial del Formulario 1099-DA. Este formulario surge de las reglas de declaración de impuestos propuestas en agosto pasado. Estas reglas establecen que corredores de criptomonedas deben ser tratados como corredores tradicionales de acciones y bonos. Las reglas propuestas exigen que entidades definidas como corredores presenten formularios 1099-DA en nombre de los clientes para ciertas transacciones criptográficas.

El borrador del IRS enumera varios tipos de corredores. Estos incluyen operadores de quioscos, procesadores de pagos de activos digitales, y proveedores de billeteras alojadas y no alojadas. Consensys criticó el borrador del formulario por falta de instrucciones claras y una definición demasiado amplia de corredor. Esta falta de claridad podría llevar a que varias partes informen sobre la misma transacción.

«El borrador del formulario no se ha publicado con instrucciones para los corredores», dijo Consensys en la carta. “No está claro cómo informar en varios cuadros del borrador del formulario”.

Consensys también expresó preocupación sobre la capacidad de las reglas propuestas para abordar problemas de privacidad de datos en la industria criptográfica. La empresa señaló que los corredores enfrentan un tiempo limitado para cumplir con la próxima fecha límite de presentación de impuestos.

«No se puede afirmar más enfáticamente que proporcionar a los desarrolladores de software, ahora propuestos como intermediarios, un formulario que requiere entradas manuales para completarse destruiría por sí solo a las empresas estadounidenses que publican interfaces de usuario blockchain como billeteras de autocustodia», agregó la carta.

En una publicación en X, Bill Hughes, abogado principal de Consensys, alentó a otras empresas afectadas por el formulario fiscal a comentar sobre la regulación antes del viernes. Ji Kim, director legal y de políticas del Crypto Council for Innovation, también criticó la inclusión de proveedores de billeteras no alojadas como corredores. Kim argumentó que esta inclusión no reconoce que los proveedores de billeteras, como proveedores de tecnología de software, no conocen la naturaleza de las transacciones ni la identidad de las partes involucradas.

Consensys continúa abogando por un enfoque más claro y manejable en la regulación fiscal de criptomonedas. La empresa espera que el IRS considere sus preocupaciones y retrase la implementación de las nuevas reglas para evitar un impacto negativo en la industria de la criptografía.