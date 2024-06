SEC cierra investigación sobre Ethereum 2.0

Consensys Software Inc. anunció que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. SEC cierra su investigación sobre Ethereum 2.0, una noticia que la empresa blockchain describió como una «gran victoria» para la industria.

«Ethereum sobrevive a la SEC», publicó Consensys en su cuenta de X. «Esto significa que la SEC no presentará cargos alegando que las ventas de ETH son transacciones de valores».

Contexto de la investigación y decisión de la SEC cierra

La decisión de la SEC se produjo después de que Consensys enviara una carta el 7 de junio solicitando que la agencia confirmara el cierre de la investigación tras la aprobación de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de ether al contado en mayo. Según Consensys, la aprobación de estos ETF se basó en la premisa de que los tokens de ETH eran productos básicos, no valores.

Consensys, la compañía de desarrollo de blockchain detrás de la billetera MetaMask Ethereum, había presentado una demanda contra la SEC en abril. La demanda se oponía a la categorización del ether como un valor financiero por parte de la agencia. En la denuncia, Consensys alegó que Gurbir Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC, había aprobado la investigación sobre Ethereum 2.0 el 28 de marzo de 2023, para examinar a personas y entidades involucradas en la compra y venta de ether. La empresa recibió un aviso de pozos de la SEC en abril, indicando la intención de la agencia de presentar una acción coercitiva.

Reacciones y declaraciones de la industria

El presidente de la SEC, Gary Gensler, ha evitado abordar directamente la cuestión de si el éter es un valor. Por otro lado, Rostin Behnam, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, ha categorizado el éter como una materia prima.

Consensys expresó su satisfacción con la decisión de la SEC, pero también señaló que la lucha no ha terminado. «Nuestra lucha continúa», declaró la empresa. «En nuestra demanda, también buscamos una declaración de que ofrecer el software de interfaz de usuario MetaMask Swaps and Stake no viola las leyes de valores».

Implicaciones para la industria Blockchain

El cierre de la investigación de la SEC representa un alivio significativo para la industria blockchain y los inversores en Ethereum. La clarificación sobre la naturaleza de ETH como producto básico en lugar de un valor podría influir positivamente en la adopción y desarrollo de proyectos basados en Ethereum. La postura de la SEC también podría establecer un precedente para futuros casos relacionados con la clasificación de activos digitales.

El anuncio de Consensys sobre el cierre de la investigación de la SEC marca un hito importante para Ethereum y la industria blockchain en general. La decisión refuerza la posición de Ethereum como un producto básico y no como un valor, lo que podría tener repercusiones positivas para su adopción y desarrollo futuro. Consensys continúa su lucha legal para proteger y promover la innovación dentro del espacio de las criptomonedas y blockchain.