El intercambio turco de criptomonedas BtcTurk anunció que sufrió un ciberataque afectando a la criptomoneda almacenada en diez de sus billeteras activas. Este incidente se produjo luego de informes de transferencias sospechosas de tokens Avalanche. A pesar del ataque, BtcTurk aseguró que sus billeteras frías, que contienen la mayoría de sus activos, permanecen seguras y la compañía sigue siendo solvente.

El director ejecutivo de Binance, Richard Teng, anunció en X que su empresa, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está ayudando a BtcTurk con la investigación. Binance ha congelado más de 5,3 millones de dólares en fondos robados hasta el momento. Esta acción muestra el compromiso de Binance con la seguridad y la integridad en el ecosistema de criptomonedas.

El detective de blockchain ZachXBT señaló que transferencias sospechosas de alrededor de $54 millones en tokens Avalanche probablemente están relacionadas con el ataque. ZachXBT, a través de un análisis de tiempo, descubrió que los fondos se transfirieron a intercambios como Binance y Coinbase usando THORChain. Posteriormente, se retiraron como Bitcoin a dos billeteras separadas. Estas grandes transacciones ocurrieron aproximadamente al mismo tiempo que la divulgación del ataque por parte de BtcTurk.

Un investigador de blockchain identificó previamente la billetera Avalanche relevante como perteneciente a un intercambio de criptomonedas turco. Esto da credibilidad a la conexión entre BtcTurk y las transferencias de Avalanche. La identificación precisa de la billetera refuerza la teoría de que los fondos robados provienen de BtcTurk.

Además, ZachXBT declaró en Telegram que el casino en línea Sportsbet también fue hackeado por más de $3,5 millones por el mismo actor de amenazas. Este incidente ocurrió dos horas antes del ataque a BtcTurk, y los fondos de ambos robos se mezclaron. The Block no pudo contactar inmediatamente a Sportsbet para obtener comentarios. Sin embargo, un mensaje en la página de inicio de Sportsbet indica que las transacciones en las redes BTC y BSC no están disponibles actualmente, así como el juego con BTC y BNB, debido a un mantenimiento del cajero.

El precio de Avalanche cayó aproximadamente un 10% después de las transferencias sospechosas. No obstante, desde entonces se ha recuperado un 5% desde su valor más bajo del sábado. Este evento subraya la volatilidad del mercado de criptomonedas y la importancia de la seguridad en las plataformas de intercambio.

El hackeo a BtcTurk y la respuesta rápida de Binance para congelar los fondos robados destacan la importancia de la colaboración y la vigilancia en la comunidad de criptomonedas. La seguridad sigue siendo una prioridad máxima para proteger los activos de los usuarios y mantener la integridad del mercado.